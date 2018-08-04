Разведгруппа ВСУ подорвалась на своих минах в нейтральной зоне Донбасса

Луганск, , 08:17 — REGNUM На минах в нейтральной зоне Донбасса подорвалась разведгруппа украинских войск, сообщил накануне, 3 августа, на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По словам Филипоненко, подрыв разведгруппы произошел во время попытки заснять позиции Народной милиции, предварительно проникнув на зону разграничения.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Болотенное Станично-Луганского района. В результате подрыва погибло два человека, еще двое получили ранения. Установлено, что жертвами стали разведчики из состава 59-й бригады ВСУ.

Отмечается, что мины, на которых произошел подрыв разведбригады, были заложны ранее военнослужащими ВСУ.

Напомним, что ранее, в июле этого года, произошел аналогичный инцидент: тогда на собственных минах в районе населенного пункта Золотое-4 подорвались военнослужащие 14-й бригады ВСУ.