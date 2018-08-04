Reuters: Глава Генштаба ВС РФ предложил США сотрудничество по Сирии

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Информационное агентство Reuters утверждает, что начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов направил своему американскому коллеге — председателя объединённого комитета начальников штабов США генералу Джозефу Данфорду письмо с предложением по Сирии.

Агентство утверждает, что письмо было направлено 19 июля — через три дня после переговоров президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Якобы оно было переправлено по специальному «тщательно охраняемому» двустороннему каналу связи.

В письме Герасимова к Данфорду содержалось предложение властей России к США сотрудничать в восстановлении экономики в Сирийской Арабской Республике, в частности, в тех её зонах, которые находятся под контролем правительства Башара Асада.

Также в письме Герасимов предложил совместно заняться процессом возвращения беженцев в Сирию.

По данным Reuters письмо было принято американской стороной весьма холодно. Со ссылкой на некие правительственные документы агентство сообщает, что власти США ответили в том ключе, что данная инициатива российских властей может быть реализована только если будет найдено политическое решение сирийского конфликта и в Арабской республике пройдёт всеобщие выборы под контролем ООН.