Суббота, 4 Августа 2018 года
08:52:24 МСК

Госдеп США разрешил продать Латвии четыре военных вертолета

Политика

Боевая мощь прибалтийской державы многократно усилится многоцелевыми вертолетами UH-60M Black Hawk

Вашингтон, 4 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Госдепартамент США разрешил поставить Латвии четыре многоцелевых вертолета UH-60M Black Hawk, сообщает 4 августа газета Defence News.

По информации издания, кроме самих вертолетов Латвия купит 10 двигателей и сопутствующие материалы на общую сумму порядка $200 млн.

Теперь эту сделку должен одобрить сенат США и тогда Рига получит счастливую возможность получить заокеанские винтокрылые машины.

Справка ИА REGNUM : Многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk производства компании Sikorsky предназначены для перевозки 11 пехотинцев с вооружением и оказания им огневой поддержки в ходе высадки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литву с проверкой прибыла делегация Конгресса США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить