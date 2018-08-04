Госдеп США разрешил продать Латвии четыре военных вертолета

Вашингтон, 4 августа 2018, 07:35 — REGNUM Госдепартамент США разрешил поставить Латвии четыре многоцелевых вертолета UH-60M Black Hawk, сообщает 4 августа газета Defence News.
По информации издания, кроме самих вертолетов Латвия купит 10 двигателей и сопутствующие материалы на общую сумму порядка $200 млн.
Теперь эту сделку должен одобрить сенат США и тогда Рига получит счастливую возможность получить заокеанские винтокрылые машины.
Справка ИА REGNUM : Многоцелевые вертолеты UH-60M Black Hawk производства компании Sikorsky предназначены для перевозки 11 пехотинцев с вооружением и оказания им огневой поддержки в ходе высадки.
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