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Северная Корея продолжает развитие ядерной программы, вопреки санкциям ООН

Политика

Это следует из конфиденциального доклада экспертов ООН

Северная Корея продолжает развитие ядерной программы, вопреки санкциям ООН
Tormod Sandtorv
Агитационный плакат КНДР

Вашингтон, 4 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Свои ядерную и ракетную программы продолжает развивать КНДР, нарушая санкции ООН, сообщает 4 августа агенство Reuters, ссылаясь на данные из конфиденциального доклада ООН.

Сообщается, что доклад был представлен накануне, 3 августа, комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Доклад в течение полугода разрабатывали эксперты ООН. Их задачей было установить, соблюдает ли КНДР наложенные на нее санкции.

Заявлено, что в докладе утверждаются факты попыток продажи Северной Кореей вооружения странам Ближнего Востока и Африки, в том числе мятежникам-хуситам в Йемене. Также КНДР подозревают и в продолжении военного сотрудничества с Сирией, а также в экспорте текстильной продукции на сумму более 100 млн долларов.

В представительстве КНДР при ООН информацию Reuters никак не комментируют.

Напомним, что в отношении КНДР, в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой, действуют жесткие санкции, впервые введенные в 2006 году. Тогда был создан специальный Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Санкционный режим предусматривает массу ограничений на экспорт продукции из Северной Кореи, в том числе угля железа, текстиля и прочих, также, в числе прочих, на КНДР наложены финансовые санкции, запрет на поставки ракетного топлива и оружейное эмбарго.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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