Северная Корея продолжает развитие ядерной программы, вопреки санкциям ООН

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Свои ядерную и ракетную программы продолжает развивать КНДР, нарушая санкции ООН, сообщает 4 августа агенство Reuters, ссылаясь на данные из конфиденциального доклада ООН.

Сообщается, что доклад был представлен накануне, 3 августа, комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Доклад в течение полугода разрабатывали эксперты ООН. Их задачей было установить, соблюдает ли КНДР наложенные на нее санкции.

Заявлено, что в докладе утверждаются факты попыток продажи Северной Кореей вооружения странам Ближнего Востока и Африки, в том числе мятежникам-хуситам в Йемене. Также КНДР подозревают и в продолжении военного сотрудничества с Сирией, а также в экспорте текстильной продукции на сумму более 100 млн долларов.

В представительстве КНДР при ООН информацию Reuters никак не комментируют.

Напомним, что в отношении КНДР, в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой, действуют жесткие санкции, впервые введенные в 2006 году. Тогда был создан специальный Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. Санкционный режим предусматривает массу ограничений на экспорт продукции из Северной Кореи, в том числе угля железа, текстиля и прочих, также, в числе прочих, на КНДР наложены финансовые санкции, запрет на поставки ракетного топлива и оружейное эмбарго.