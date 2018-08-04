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Пхеньян продолжает работу над ядерной программой — доклад ООН

Политика

3 августа доклад был представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР

Пхеньян продолжает работу над ядерной программой — доклад ООН
Плакат, КНДР

Нью-Йорк, США, 4 августа 2018, 07:29 — REGNUM  В нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН) Северная Корея продолжает работать над ядерной и ракетной программами. Об этом со ссылкой на секретный доклад ООН сообщает агентство Reuters.

По сведениям агентства, доклад, который в течение полугода готовился независимыми экспертами, 3 августа был представлен комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР. В тексте документа указано, что Пхеньян постоянно нарушает санкционный режим, пытается торговать оружием со странами Африки и Ближнего Востока, продолжает военное сотрудничество с Сирией.

Следует отметить, что на сегодняшний день в отношении Северной Кореи действует жёсткий санкционный режим, простив страны введены финансовые ограничения, эмбарго на поставку оружия, ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения. Также действует запрет на экспорт Пхеньяном угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.

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Ядерная программа Северной Кореи
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