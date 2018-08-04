Власти Германии вынесут на встречу с Эрдоганом конфликтные вопросы

Берлин, , 07:44 — REGNUM Правительство Германии намерено обсудить конфликтные вопросы с турецкими коллегами во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам издания Kölner Stadt-Anzeiger рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В частности, речь пойдет о немецких гражданах, находящихся в тюрьмах на территории Турции — Берлин не понимает, почему такое вообще возможно. Также стороны обсудят деятельность турецкой армии в городе Африн и вокруг него в Сирии. Германия надеется на дальнейшую нормализацию отношений с Турцией.

Визит президента Эрдогана в Берлин ожидается осенью. Напомним, в Германии проживает наибольшее количество турок в Европейском союзе — около 3 млн человек, из них половина имеет турецкое гражданство.