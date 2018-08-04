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Власти Германии вынесут на встречу с Эрдоганом конфликтные вопросы

Политика

Одним из важнейших вопросов является содержание немецких граждан в турецких тюрьмах

Власти Германии вынесут на встречу с Эрдоганом конфликтные вопросы
Иллюстрация: Kurdpress.com
Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Берлин, 4 августа 2018, 07:44 — REGNUM  Правительство Германии намерено обсудить конфликтные вопросы с турецкими коллегами во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам издания Kölner Stadt-Anzeiger рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В частности, речь пойдет о немецких гражданах, находящихся в тюрьмах на территории Турции — Берлин не понимает, почему такое вообще возможно. Также стороны обсудят деятельность турецкой армии в городе Африн и вокруг него в Сирии. Германия надеется на дальнейшую нормализацию отношений с Турцией.

Визит президента Эрдогана в Берлин ожидается осенью. Напомним, в Германии проживает наибольшее количество турок в Европейском союзе — около 3 млн человек, из них половина имеет турецкое гражданство.

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Политическая жизнь Германии
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