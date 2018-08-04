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Путин подписал пакет законов о создании «российских офшоров»‍

Политика

Инициатива о создании таких зон исходила от депутатов Приморья и Калининградской области

Москва, 4 августа 2018, 07:21 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании льготных зон работы для иностранных компаний на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (калининградская область). Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Инициатива о создании таких зон исходила от депутатов Приморья и Калининградской области. Согласно законопроекту, на указанных островах появятся так называемые специальные административные районы, в которых будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Кроме этого, международной компанией, которая будет зарегистрирована в спецрайоне, могут стать российские компании, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ, а также иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны будут располагаться на территории островов.

При этом кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона не попадают.

Также, пакет законов предусматривает поправки и в Кодекс торгового мореплавания РФ — будут внесены изменения в части создания Российского открытого реестра судов. В таком реестре предполагается регистрировать морские суда, принадлежащие инстранным гражданам и иностранным юридическим лицам.

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