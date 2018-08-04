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Бывший министр обороны Украины: Нашу армию покидают не только из-за денег

Политика

«Они вынуждены тратить свои деньги»

Бывший министр обороны Украины: Нашу армию покидают не только из-за денег
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 4 августа 2018, 04:57 — REGNUM  Украинские военные уходят из армии — и не только из-за плохого финансирования, но и по причине армейского «дубизма», заявил Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, передает телекомпания NEWSONE.

«С армии уходят не только из-за низкого денежного обеспечения, но и из-за армейского «дубизма», — отметил Гриценко.

Что касается финансирования, украинской армии не хватает самого необходимого: запчастей и расходных материалов для техники.

«Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах и когда государство не дает, то они вынуждены тратить свои деньги», — заявил Гриценко.

Что касается «дубизма», он еще сильнее способствует сокращению воинских рядов.

«По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнеров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание», — отметил Гриценко.

Напомним, несмотря на бравурные заявления Киева об успехах «украинской демократии», а также экономики и «крепости» обороны, оснащение армии на Украине оставляет желать лучшего. При этом американская помощь украинской армии зачастую выглядит как сбыт негодных и устаревших вещей.

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