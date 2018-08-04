Дипломаты из России и Ливана обсудили мирное урегулирование в Сирии

Москва, , 04:09 — REGNUM В Москве прошла встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку Михаила Богданова и членов руководства Прогрессивно-социалистической партии Ливана, сообщает пресс-служба МИД РФ.

На встрече Россия подтвердила приверженность в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Ливана и недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

«Отдельное внимание было уделено обстановке в соседней с Ливаном Сирии с акцентом на необходимость скорейшего политического урегулирования кризиса в этой стране и обеспечения условий для возвращения на родину сирийских беженцев, в том числе находящихся на ливанской территории», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа около десяти тысяч беженцев из Сирии подали заявки в ливанские центры на возвращение на родину. Также около 200 тысяч сирийских граждан пожелало вернуться домой из Иордании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане и Иордании 210 тыс. беженцев заявили о желании вернуться в Сирию