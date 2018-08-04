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США «проверят» результаты выборов в Зимбабве

Политика

Победителем президентских выборов в Зимбабве был объявлен лидер правящей партии Эммерсон Мнангагва

Вашингтон, 4 августа 2018, 02:46 — REGNUM  Государственный департамент США обещает «проверить» результаты выборов в Зимбабве, победителем на которых был объявлен лидер правящей партии ZANU — PF Эммерсон Мнангагва, 3 августа передает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты продолжат проверять данные, собранные нашими собственными наблюдателями, международными наблюдательными миссиями и местными наблюдателями для проведения полной оценки выборов», — говорится в заявлении госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Зимбабве проходили 30 июля, однако их результат был объявлен избирательной комиссией страны только 3 августа. Задержка с объявлением результатов стала причиной сомнений оппозиции в честности голосования и массовых беспорядков.

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Государственный переворот в Зимбабве
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