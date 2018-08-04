Куба привлечет диаспору к дебатам по изменению конституции страны

Гавана, , 02:34 — REGNUM Правительство Кубы намерено привлечь кубинцев, проживающих за рубежом, к дебатам по изменению конституции 1976 года, 3 августа передает агентство Reuters.

«Это является доказательством продолжающихся усилий правительства по укреплению связей между Революцией и кубинцами, проживающими за рубежом», — сказано в заявлении правительства.

В настоящий момент за пределами Кубы, прежде всего в США, проживает около двух миллионов кубинцев. Население Кубы составляет 11 млн человек.

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