В пятничных беспорядках в секторе Газе участвуют 8000 человек

Газа, Палестина, , 01:46 — REGNUM По сообщению армии Израиля, в массовых беспорядках в секторе Газа приняли участие до 8000 палестинцев, 3 августа передает агентство Rueters.

Военные ответили на действия демонстрантов «средствами разгона беспорядков … в соответствии со стандартными оперативными процедурами».

Из заявлений палестинских медиков известно, что «стандартные процедуры» на этот раз привели к гибели одного демонстранта и ранениям 222 человек. У 90 госпитализированных палестинцев — огнестрельные ранения.

Напомним, каждую неделю после пятничной молитвы жители сектора Газа выходят к границе с Израилем на акции протеста. Протест заканчивается запуском огненных змеев на израильскую территорию, попытками штурма пограничных заграждений и стрельбой с израильской стороны.

С начала апреля текущего года в ходе столкновений на границе Израиля и сектора Газа погибли 156 палестинцев, тысячи жителей сектора Газа получили ранения. С израильской стороны погиб один военный.

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