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Неопознанные личности пытались освободить Бутину через суд

Политика

По словам адвоката, при громких делах зачастую «всякие безумцы» подают документы в суд

Вашингтон, 4 августа 2018, 01:24 — REGNUM  Неизвестные пытались подать в вашингтонский суд документы от имени защиты Марии Бутиной, арестованной в США, с требованием снять с нее обвинения, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, сообщает РЕН-ТВ.

Адвокат подчеркнул, что сторона защиты не имеет к этому инциденту никакого отношения, и добавил, что кто-то со стороны пытается вмешаться в процесс. По его словам, при громких делах зачастую «всякие безумцы» подают документы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанная в США гражданка России Мария Бутина содержится в тяжелых условиях, которые хуже, чем у остальных заключенных. По ее словам, Бутину содержат в одиночной камере под круглосуточным надзором будто она — опасный преступник.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова рассказала об условиях содержания Марии Бутиной

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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