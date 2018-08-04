Неопознанные личности пытались освободить Бутину через суд

Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Неизвестные пытались подать в вашингтонский суд документы от имени защиты Марии Бутиной, арестованной в США, с требованием снять с нее обвинения, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, сообщает РЕН-ТВ.

Адвокат подчеркнул, что сторона защиты не имеет к этому инциденту никакого отношения, и добавил, что кто-то со стороны пытается вмешаться в процесс. По его словам, при громких делах зачастую «всякие безумцы» подают документы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанная в США гражданка России Мария Бутина содержится в тяжелых условиях, которые хуже, чем у остальных заключенных. По ее словам, Бутину содержат в одиночной камере под круглосуточным надзором будто она — опасный преступник.

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