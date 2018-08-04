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Братья бен Ладена: Мы знали, что 09/11 – дело рук Усамы

Политика

Ахмад и его брат Хассан были ошеломлены

Лондон, 4 августа 2018, 01:45 — REGNUM  Когда случился вошедший в историю теракт 09/11 (11 сентября 2001 года) в США, семья создателя «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Усамы бен Ладена заподозрила его причастность, заявил брат террориста Ахмад в интервью газете The Guardian.

«Мы с самого начала знали», — сказал Ахмад.

По его словам, он и его брат Хассан были ошеломлены случившемся и им было стыдно за Усаму. Комментируя отношение матери бен Ладена Алии Ганем к его радикализму и содеянному им злу, братья указали на необъективность женщины, которая не замечала в нем много, как они говорят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ганем сказала, что ее сын бен Ладен попал под влияние плохих людей, учась в университете, и что она предупреждала его об опасности, но он не прислушался.

Напомним, ответственность за теракт 11 сентября 2001 года взяла на себя «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ряд экспертов утверждает, что даже очень хорошо подготовленным исламистам было бы не под силу осуществить атаку на башни-близнецы, управляя самолетом.

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«Аль-Каида» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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