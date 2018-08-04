«Ему промыли мозги». Мать назвала виновных в радикализме бен Ладена

Лондон, , 01:12 — REGNUM Создатель террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в России) Усама бен Ладен стал террористом под влиянием сектантов, завила его мать Алия Ганем в интервью газете The Guardian.

По словам женщины, он стал тем, кем он стал, под влиянием людей, которых он повстречал во время учебы в университете.

«Он был очень хорошим ребенком, пока не встретил неких людей, которые сильно промыли ему мозги, когда ему было чуть больше 20 лет», — сказала Ганем.

Мать бен Ладена подчеркнула, что предостерегала сына от общения с этими людьми. По ее словам, это были сектанты, которым платили деньги за вербовку.

Напомним, считается, что бен Ладен уничтожен американскими спецслужбами, которые начали преследовать его после теракте 11 сентября 2001 года.

Ряд авторитетных экспертов утверждает, что бен Ладен, как и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это проект США в союзе со спецслужбами Саудовской Аравии и объединенным разведывательным управлением Пакистана.

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