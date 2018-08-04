Осужденного за убийство Буданова похоронят в Чечне

Москва, , 00:36 — REGNUM Юсуп Темирханов, осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова и скончавшийся в омской колонии от остановки сердца 3 августа, будет похоронен в Чечне, заявила адвокат Роза Магомедова в интервью РБК.

Она подчеркнула, что тело выдадут родственникам в течение двух-трех дней, после чего Темерханова скорее всего похоронят в Чечне.

Как сообщало ИА REGNUM, Юсуп Темирханов скончался в колонии города Омска от остановки сердца. Ранее защита Темирханова пыталась добиться освобождения мужчины по причине того, что «у него всегда были проблемы со здоровьем».

Также напомним, Юрий Буданов был убит на выходе из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве в июне 2011 года. По подозрению в совершении преступления был арестован Юсуп Темирханов. 7 мая 2013 года Темирханов был приговорен Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы.

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