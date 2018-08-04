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ООН возвратит миротворческую миссию на Голанские высоты «в полном объёме»

Политика

Миссия СООННР размещалась на Голанских высотах с 1974 года

ООН возвратит миротворческую миссию на Голанские высоты «в полном объёме»
Водник
Вид с Голанских высот на территорию Сирии

Нью-Йорк, США, 4 августа 2018, 00:06 — REGNUM  ООН намерена в полном объеме восстановить миротворческую миссию на Голанских высотах между Сирией и Израилем (Силы ООН по наблюдению за разъединением — СООННР, UNDOF), 3 августа передает агентство Associated Press.

«Конечной целью для СООННР является возвращение в полном объеме, как только позволят условия», — заявил журналистам представитель пресс-службы ООН Фархан Хак.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа представители ООН уже провели совместное с российской военной полицией патрулирование на Голанских высотах.

Миссия СООННР размещалась на Голанских высотах с 1974 года, для патрулирования буферной зоны между Сирией и Израилем.

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Миротворческие миссии
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