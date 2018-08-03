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Венгерский министр опроверг украинские обвинения в поддержке сепаратизма

Политика

Иштван Грежа не видит никакого сепаратизма в поддержке этнических венгров и остального населения Закарпатья

Венгерский министр опроверг украинские обвинения в поддержке сепаратизма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Будапешт, 3 августа 2018, 23:52 — REGNUM  Целью правительства Венгрии на Закарпатье является исключительно поддержка населения региона вне зависимости от национальности, заявил уполномоченный министр, ответственный за развитие Закарпатской области Иштван Грежа 3 августа в комментарии венгерскому изданию Magyar Idők.

«Многолетняя деятельность бывшего правительственного комиссара касательно Закарпатья, которая велась от его имени, оказалась доброй волей. Дискуссии продолжались не только с закарпатскими лидерами, он и с киевскими политиками, и если мы посмотрим на результаты, все выиграли. Это то, что мы хотим продолжать, а не провоцировать», — подчеркнул министр.

Напомним, киевский режим бурно отреагировал на назначения венгерского министра, который отвечает за развитие Закарпатья. В Киеве потребовали объяснений, а также стали угрожать Иштвану Греже закрыть въезд в страну.

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