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Американский советник Януковича официально заработал на Украине $14 млн

Политика

Следствие настаивает, что денег было гораздо больше

Американский советник Януковича официально заработал на Украине $14 млн
Иллюстрация: Interpolit.ru
Виктор Янукович

Вашингтон, 3 августа 2018, 23:27 — REGNUM  По данным налоговой декларации, глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт с 2010 по 2014 годы заработал на Украине $14 млн, сообщило 3 августа радио «Голос Америки».

По словам бухгалтера Манафорта Филиппа Айлиффа, клиент скрывал от него свои иностранные счета. В 2011 году Айлифф спрашивал Манафорта о наличии иностранных счетов, на что тот якобы ответил негативно.

Напомним, политтехнолога Пола Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Обвинение намерено доказать, что он заработал на Украине не $14 млн, а $60 млн. Трамп сравнил это дело с делом чикагского бандита Аль Капоне.

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