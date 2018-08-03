В Пскове суд отменил регистрацию кандидата от «Яблока» на пост главы района

Псков, , 23:21 — REGNUM Псковский областной суд отменил решение Опочецкого районного суда о регистрации Геннадия Колесника кандидатом от партии «Яблоко» на выборах главы Опочецкого района Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе псковского «Яблока», суд решил, что партия не вправе выдвигать кандидатов региональным советом — несмотря на то, что такая возможность прописана в уставе партии.

Административный иск был подан конкурентом Колесника от «Партии роста» Иваном Сверчковым. Опочецкий районный суд 19 июля признал регистрацию Геннадия Колесника законной и отказал Сверчкову в иске. Апелляционная инстанция — Псковский областной суд — 2 августа решение районного суда отменила.

Прокуратура Опочецкого района как в районном суде, так и в возражениях на апелляционную жалобу заявила о законности решения территориальной избирательной комиссии о регистрации Геннадия Колесника и законности решения суда. А областная прокуратура в Псковском областном суде заняла позицию, противоречащую позиции прокурора Опочецкого района, и не поддержала его доводы.

По мнению председателя Псковского «Яблока» Льва Шлосберга, «принятое Псковским областным судом решение фактически может привести к тому, что будет обрушена вся система выдвижения кандидатов на выборные муниципальные должности по всей стране».

«Устав партии «Яблоко» проверен на соответствие федеральному законодательству Министерством юстиции и зарегистрирован, ни один его пункт не оспорен в суде, и партия работает по этому уставу. Аналогичным образом устроены уставы других политических партий», — заявил Шлосберг.

Он напомнил, что по оспоренной судом процедуре с 2010 года партия «Яблоко» выдвинула более 15 кандидатов в главы районов Псковской области, а также списки кандидатов в депутаты местного самоуправления во всех муниципалитетах области. И ранее представители как областной, так и территориальных избирательных комиссий не усматривали никаких нарушений порядка выдвижения кандидатов, зарегистрировали их, а победителям выборов выдали удостоверения об избрании.

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По словам Шлосберга, на этом же основании регистрации на выборах могут лишиться кандидаты от «Яблока» в главы ещё четырёх районов Псковской области. Помимо Опочецкого, партия выдвинула своих кандидатов на должности глав Великолукского, Невельского, Псковского и Локнянского районов.

Полный текст апелляционного определения Псковского областного суда будет изготовлен в понедельник, 6 августа. В партии уже заявили, что немедленно обжалуют его в кассационном порядке в президиуме Псковского областного суда, а если понадобится, то и в Верховном суде РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября 2018 года завершатся 26 избирательных кампаний, в том числе выборы глав восьми районов. Кроме того, в регионе пройдут выборы губернатора Псковской области. Партия «Яблоко» в губернаторских выборах не участвует: после того, как кандидат от партии Виталий Аршинов заявил о снятии своей кандидатуры (он н прошёл муниципальный фильтр), партия сосредоточилась на муниципальных кампаниях.

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