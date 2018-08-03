Москва сожалеет, что в учения НАТО «вовлечены соседние с Грузией страны»

Москва, , 22:41 — REGNUM МИД России выразил сожаление, что в военных учениях Noble Partner 2018 в Грузии участвуют соседние с Грузией страны.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Североатлантический альянс продолжает «провокационные и дестабилизирующие усилия в Причерноморье».

Она напомнила, что стартовавшие 1 августа многонациональные учения Noble Partner 2018 проводятся в Грузии уже в четвертый раз. На них отрабатываются действия сил стран НАТО и партнеров в обороне и в наступлении, проверяется готовность военно-тренировочных объектов, потенциала тылового обеспечения и возможностей переброски военной техники на территории Грузии. Используется иностранная тяжелая техника: танки «Абрамc», БТР «Страйкер», БМП «Брэдли», а также многоцелевые и ударные вертолеты «Блэк Хоук» и «Апач».

"Не можем согласиться с заявлениями, в том числе министерства обороны Грузии, о том, что эти учения нацелены на содействие обеспечению стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Очевидно, что их настоящая задача — проецирование силового давления в первую очередь на Абхазию, Южную Осетию и Россию, а реальные последствия — подпитка милитаристских настроений руководства Грузии и неизбежная эскалация напряженности в Закавказье», — сказала Захарова.

По её словам, вызывает сожаление, что «под различными предлогами в это сомнительное мероприятие оказались вовлечены и соседние с Грузией страны».

30 июля пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Армения примет участие в учениях «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner — 2018) в Грузии группой в составе из четырёх человек. При этом он призвал не делать из грузинских учений натовских.

«Не превращайте учения в Грузии в натовские. Они другого формата», — написал Арцрун Ованнисян.

В Грузии с 1 по 15 августа состоятся военные учения «Достойный партнер — 2018» (Noble Partner). Эти маневры являются частью учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии они проводятся уже в четвертый раз. В прошлом году в учениях принимали участие более 2,8 тысячи военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и с Украины.

В этом году в учениях примут участие военнослужащие из 13 стран, в том числе из Турции и Азербайджана.

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