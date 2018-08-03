Армения: «Викиликс» помог предъявить обвинение «правой руке» Кочаряна

Ереван, , 22:14 — REGNUM Бывшему руководителю аппарата президента Армении Армену Геворгяну предъявлено обвинение по делу «1 марта». Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, Геворгян обвиняется по статье «Препятствование правосудию», ему грозит до шести лет лишения свободы. Мера пресечения — подписка о невыезде.

«Согласно порталу Wikileaks, на судью Конституционного суда Валерия Погосяна было оказано давление. Он пожаловался, что на него надавили из аппарата второго президента Роберта Кочаряна, чтобы он принял решение в пользу Сержа Саргсяна. Эта публикация получила подтверждение. Армен Геворкян и еще один чиновник пытались оказать давление на судью КС Валерия Погосяна. Геворкяну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332. — препятствование правосудию. За это преступление грозит наказание до 6 лет лишения свободы», — пояснил Хачатрян.

Согласно документам Wikileaks, судья Конституционного суда Армении Валерий Погосян на встрече с сотрудниками посольства США заявил, что на суд оказывалось давление со стороны администрации президента Армении.

По словам Хачатряна, из администрации президента давление на Погосяна оказывал именно Армен Геворгян.

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По делу «1 марта» проходят как обвиняемые также экс-президент Армении Роберт Кочарян, глава ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян. Кочарян находится под арестом, Хачатурова выпустили под залог, а Арутюнян находится в бегах. Всем трём предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — «Насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами».

При правлении Роберта Кочаряна Армен Геовргян считался правой рукой президента и серым кардиналом армянской политики.

С апреля 1998 Геворгян был помощником президента Кочаряна, с августа — первым помощником, первым заместителем руководителя аппарата президента Армении. В 2000—2006 гг. — первый помощник президента Армении.

В 2006 и до конца правления Кочаряна в апреле 2008 года, Армен Геворгян руководил администрацией президента Армении.

В 2007—2008 гг. занимал также должность секретарю Совета национальной безопасности при президенте Армении.

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