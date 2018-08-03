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В гордуму Екатеринбурга зарегистрированы более 100 одномандатников

Политика

Регистрация окончена

В гордуму Екатеринбурга зарегистрированы более 100 одномандатников
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Городская Дума. Екатеринбург

Екатеринбург, 3 августа 2018, 22:08 — REGNUM  В Екатеринбурге 3 августа завершилась регистрация кандидатов на посты депутатов городской думы. Регистрацию успешно прошли более 100 одномандатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из 144 ранее выдвинутых граждан отсеялись 29. Из них один перед этим успешно прошёл регистрацию, но затем сошёл с дистанции.

Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября. Выбирать депутатов граждане будут по 18 одномандатным округам, а также по партийным спискам.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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