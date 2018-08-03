Голливуд в шоке. Савченко и Рубан, обстреляв Раду, ушли бы на гидроскутере

Киев, , 22:19 — REGNUM По мнению следствия, народный депутат Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли расстрелять украинский парламент из минометов, установленных на барже, а затем сбежать на гидроциклах, заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин во время брифинга СБУ и ГПУ, сообщил 2 августа телеканал «1+1».

По другой версии, «террористы» выбрали для обстрела города два места на Трухановом острове посреди Днепра. Рувин заявил, что Рубан и Савченко побывали на острове и лично выбрали две позиции для установки 120-мм минометов:

«Там, на Трухановом острове, рядом пешеходный мост, Почтовая площадь — не было бы никого видно», — отметил эксперт.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта украинскими силовиками на оккупированной Украиной территории ДНР. Он якобы вез из ДНР оружие для убийства высшего руководства Украины, включая президента Петра Порошенко. Позже по этому делу была арестована народный депутат Украины Надежда Савченко.

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