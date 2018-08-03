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Южноуральский Миасс без мэра: новый конкурс едва не сорвали

Политика

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Миасс, Челябинская область, 3 августа 2018, 21:26 — REGNUM  В челябинском Миассе назначение повторного конкурса на пост мэра едва не было сорвано. Депутаты городского собрания не сразу приняли решение о его назначении, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Uralpress.ru, камнем преткновения стал вопрос о составе конкурсной комиссии в той части, которая утверждается горсобранием. Часть депутатов потребовала сменить её состав. Последовало рейтинговое голосование из десяти кандидатур и затем консультации.

В итоге два кандидата в комиссию взяли самоотводы. Возглавил её, как и прежде, Евгений Степовик, при этом двое членов были заменены другими.

Кроме того, по сведениям СМИ, часть депутатов готовила на сегодняшнем заседании горсобрания «сюрприз». Но в итоге от него было решено отказаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа горсобрание назначило новый конкурс на пост главы Миасса. Предыдущий был сорван. Без законного мэра Миасс живёт с 15 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Миассе объявлен новый конкурс на пост мэра

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