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Число жертв теракта в шиитской мечети в Афганистане возросло до 39 человек

Политика

Ранены не менее 80 человек, в том числе 20 детей

Число жертв теракта в шиитской мечети в Афганистане возросло до 39 человек
Niklas Freidwall
Взрыв

Кабул, 3 августа 2018, 20:56 — REGNUM  Число погибших в результате атаки террористов-смертников в шиитской мечети на востоке Афганистана возросло до 39 человек, 3 августа передает агентство Reuters.

Ранения во время атаки на мечеть в городе Гардез в провинции Пактия получили не менее 80 человек, в том числе 20 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 августа два террориста атаковали прихожан шиитской мечети в Афганистане, после чего взорвали бомбу. Группировка, ответственная за нападение, пока неизвестна.

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Взрывы в Афганистане
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