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Советник президента США: Трамп не снизит торговое давление на Китай

Политика

Советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу рассказал о решительном настрое президента США «довести дело до конца»

Советник президента США: Трамп не снизит торговое давление на Китай
Дональд Трамп. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вашингтон, 3 августа 2018, 20:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не будет снижать торгово-экономического давления на Китай, пока не добьется уступок, заявил 3 августа советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу агентству Bloomberg.

По его словам, не стоит недооценивать решимость президента США в этом вопросе.

«Мы много раз говорили: никаких пошлин, никаких тарифных ограничений, никаких субсидий. Мы хотим видеть торговые реформы, но Китай не проводит их. Их экономика слабая, их валюта слабая, их люди эмигрируют. Не сомневайтесь в решимости президента Трампа довести дело до конца», — цитирует агентство слова Кудлоу.

Напомним, между Китаем и США продолжается торговая война, в которой стороны оперируют повышением пошлин на ввоз товаров. Таким образом президент США Дональд Трамп надеется достичь более выгодных для США соотношений в торговом балансе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа министерство торговли Китая заявило, что единственным методом урегулирования возникшей проблемы являются переговоры на основе равноправия и взаимоуважения.

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Торговая война между Китаем и США
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