Пять кандидатов продолжат борьбу за место владимирского губернатора

Владимир, , 20:38 — REGNUM На пост губернатора Владимирской области официально претендуют пять кандидатов — решение о регистрации сегодня, 3 августа, приняла областная избирательная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Владимирской области в установленный срок сдали шесть кандидатов: представитель «Единой России» Светлана Орлова, кандидат от КПРФ Максим Шевченко, выдвиженец «Коммунистической партии социальной справедливости» Иван Алтухов, Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР) и Сергей Глумов («Патриоты России»).

Сегодня, 3 августа, избирком назвал имена зарегистрированных кандидатов в губернаторы. Официально кандидатами на высший руководящий пост в регионе зарегистрированы: Сергей Бирюков, Сергей Глумов, Светлана Орлова, Владимир Сипягин, Иван Алтухов. Максиму Шевченко было отказано в регистрации. Что касается Ивана Алтухова, то представители КПРФ требовали снять его с гонки на том основании, что он якобы является членом сразу двух партий. До прояснения ситуации решено зарегистрировать Алтухова. В случае, если членство кандидата в двух партиях подтвердиться, снимать его с выборов будут уже через суд, сообщает Зебра ТВ.

Выборы губернатора Владимирской области назначены на 9 сентября. На выборах губернатора Владимирской области в сентябре 2013 года с результатом 74,7% победила Светлана Орлова. При этом явка избирателей составила всего лишь 28,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Шевченко отказано в регистрации кандидатом во владимирские губернаторы