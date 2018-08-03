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Исламисты сожгли 12 школ в Пакистане

Политика

Нападения на школы произошли в округе Диамер провинции Гилгит-Балтистан

Исламисты сожгли 12 школ в Пакистане
DFID
Женская школа в Пакистане

Исламабад, 3 августа 2018, 20:28 — REGNUM  Боевики забросали бомбами и сожгли 12 школ на севере Пакистана — восемь школ для девочек и четыре школы для мальчиков, 3 августа сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции, нападения на школы в деревнях округа Диамер провинции Гилгит-Балтистан были «хорошо скоординированными». Информации о жертвах терактов и группировке, совершившей атаки, пока нет.

Предположительно, нападения могло совершить пакистанское отделение движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известное радикальным неприятием школ для девочек.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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