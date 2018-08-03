Пятница, 3 Августа 2018 года
20:22:41 МСК

В Миассе объявлен новый конкурс на пост мэра

Политика

Градоначальник может быть назначен уже в сентябре

Миасс, Челябинская область, 3 августа 2018, 20:16 — REGNUM  В челябинском Миассе депутаты горсобрания объявили новый конкурс на пост мэра. 6 августа начнётся приём заявок, который продлится до 20 августа.

А 26 сентября могут быть определены кандидатуры на пост главы города. Затем решение по кандидатам примут депутаты горсобрания.

Напомним, в июле мэра избрать не удалось. Депутаты забраковали обе кандидатуры, предложенные конкурсной комиссией. С 15 мая врио главы города является депутат горсобрания Григорий Тонких.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис в южноуральском Миассе: впереди новый конкурс на пост мэра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические конфликты на Урале
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить