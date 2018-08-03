В Миассе объявлен новый конкурс на пост мэра

Миасс, Челябинская область, , 20:16 — REGNUM В челябинском Миассе депутаты горсобрания объявили новый конкурс на пост мэра. 6 августа начнётся приём заявок, который продлится до 20 августа.

А 26 сентября могут быть определены кандидатуры на пост главы города. Затем решение по кандидатам примут депутаты горсобрания.

Напомним, в июле мэра избрать не удалось. Депутаты забраковали обе кандидатуры, предложенные конкурсной комиссией. С 15 мая врио главы города является депутат горсобрания Григорий Тонких.

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