Пятница, 3 Августа 2018 года
21:57:14 МСК

Катер «Флотилии свободы» прорвал блокаду сектора Газа

Политика

Один из двух кораблей смог избежать задержания береговой охраной Израиля

Катер «Флотилии свободы» прорвал блокаду сектора Газа
Иллюстрация: Ru.truthngo.org
Флотилия Свободы

Газа, Палестина, 3 августа 2018, 20:25 — REGNUM  Активисты исламской благотворительной организации «Флотилия свободы» сообщили о прорыве блокады сектора Газа, 3 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению «Флотилия свободы», один из двух кораблей с гуманитарной помощью был остановлен береговой охраной Израиля, однако второй смог избежать этого и находится уже в 95 километрах от побережья.

Напомним, Египет и Израиль установили морскую и сухопутную блокаду Газы в 2007 году, после прихода к власти в секторе Газа радикального движения ХАМАС.

Читайте также: Израиль прекращает поставки топлива в сектор Газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить