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Украина готовит эскалацию конфликта с Венгрией — политолог

Политика

Жертвами провокации могут стать венгерские граждане Украины, живущие в Закарпатье

Черновцы, Украина, 3 августа 2018, 20:03 — REGNUM  Киев может устроить вооруженную провокацию в Закарпатье, заявил украинский политолог Олег Хавич 3 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Политолог отметил неадекватную реакцию Украины на назначение Венгрией правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.

В связи с этим событием министр обороны Украины Украины Степан Полторак и глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль обсудили возможность разместить на территории области батальон 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.

«Учитывая устоявшуюся на Украине традицию принятия на военную службу откровенных нацистов, вполне вероятным развитием событий может стать вооружённая провокация Киева против закарпатских венгров, целью которой будет введение в регионе или его части чрезвычайного положения», — считает Хавич.

Напомним, представитель МИД Украины заявил о возможном запрещении въезда на территорию Украины ответственному за развитие Закарпатской области Иштвану Греже.

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