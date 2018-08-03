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Президент Южного Судана обещает не нарушать перемирие

Политика

«Народ Южного Судана готов заключить мир»

Президент Южного Судана обещает не нарушать перемирие
Stein Ove Korneliussen
Сальва Киир

Джуба, 3 августа 2018, 19:52 — REGNUM  Президент Южного Судана Сальва Киир готов подписать новый договор о мире с Риком Мачаром и обещает, что оно «не рухнет», 3 августа передает агентство Reuters.

«Это соглашение не рухнет. Я уверен, что оно не рухнет, потому что народ Южного Судана готов заключить мир», — заявил Киир.

Новый мирный договор предполагает полное прекращение огня и разделение власти — 15 из 35 мест в правительстве Южного Судана должно достаться оппозиции.

Напомним, стороны конфликта в Южном Судане неоднократно заключали перемирие при посредничестве Африканского союза и ООН, однако каждый раз мир нарушался. Последнее соглашение о прекращении огня продержалось менее двух дней.

Южный Судан охвачен гражданской войной с 2013 года. Противостояние между правительством Киира и повстанцами Мачара разрушило экономику страны и сделало беженцами около 3 млн человек.

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