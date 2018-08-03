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Армения придает важность укреплению ОДКБ: глава МИД Армении

Политика

Встреча министра иностранных дел с заместителем министра обороны России

Армения придает важность укреплению ОДКБ: глава МИД Армении
Иллюстрация:  mfa.am
Встреча Зограба Мнацаканяна и Александра Фомина

Ереван, 3 августа 2018, 19:36 — REGNUM  Армения придает особую важность дальнейшему укреплению Организации Договора о коллективной безопасности и привержена продолжению своей активной деятельности. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече в Ереване с заместителем министра обороны России, генерал-полковником Александром Фоминым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мнацаканян отметил, что Армения высоко оценивает сотрудничество между двумя странами в военной и военно-технической сфере как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Уточняется, что Зограб Мнацаканян и Александр Фомин обсудили вопросы, касающиеся перспектив углубления сотрудничества в военной сфере. Стороны с удовлетворением констатировали наличие крепкой двусторонней договорно-правовой базы.

«Собеседники подчеркнули опыт эффективного военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией и высокий уровень совместимости вооруженных сил. Министр Мнацаканян отметил, что дислоцированная в Гюмри 102-ая российская военная база является одним из положительных и важных примеров сотрудничества этой сфере», — говорится в сообщении.

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