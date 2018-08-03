Армения придает важность укреплению ОДКБ: глава МИД Армении

Ереван, , 19:36 — REGNUM Армения придает особую важность дальнейшему укреплению Организации Договора о коллективной безопасности и привержена продолжению своей активной деятельности. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече в Ереване с заместителем министра обороны России, генерал-полковником Александром Фоминым.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мнацаканян отметил, что Армения высоко оценивает сотрудничество между двумя странами в военной и военно-технической сфере как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Уточняется, что Зограб Мнацаканян и Александр Фомин обсудили вопросы, касающиеся перспектив углубления сотрудничества в военной сфере. Стороны с удовлетворением констатировали наличие крепкой двусторонней договорно-правовой базы.

«Собеседники подчеркнули опыт эффективного военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией и высокий уровень совместимости вооруженных сил. Министр Мнацаканян отметил, что дислоцированная в Гюмри 102-ая российская военная база является одним из положительных и важных примеров сотрудничества этой сфере», — говорится в сообщении.

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