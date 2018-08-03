СБУ арестовала одиннадцать администраторов антинацистских групп в соцсетях

Киев, , 19:40 — REGNUM В течение июля сотрудники Службы безопасности Украины арестовали одиннадцать человек, администрировавших в социальных сетях группы антибандеровского и антимайданного характера, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Шесть человек были задержаны в Одессе, двое — в Киевской области, один — в Артемовске, остальные — в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В пресс-службе СБУ утверждают, будто задержанные «размещали в интернете антиукраинские материалы по указке кураторов из российских спецслужб», однако в очередной раз не подкрепляют свои слова какими-либо доказательствами.

Напомним, в середине июля работники СБУ в Киеве арестовали администраторов сайтов, близких к запрещенной Компартии Украины, которые распространяли «коммунистическую символику» в интернете.

Читайте также: Украинская полиция начала борьбу с коммунизмом в интернете