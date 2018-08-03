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СБУ арестовала одиннадцать администраторов антинацистских групп в соцсетях

Политика

Киевский режим продолжает подавление инакомыслия в стране

СБУ арестовала одиннадцать администраторов антинацистских групп в соцсетях
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
СБУ

Киев, 3 августа 2018, 19:40 — REGNUM  В течение июля сотрудники Службы безопасности Украины арестовали одиннадцать человек, администрировавших в социальных сетях группы антибандеровского и антимайданного характера, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства.

Шесть человек были задержаны в Одессе, двое — в Киевской области, один — в Артемовске, остальные — в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В пресс-службе СБУ утверждают, будто задержанные «размещали в интернете антиукраинские материалы по указке кураторов из российских спецслужб», однако в очередной раз не подкрепляют свои слова какими-либо доказательствами.

Напомним, в середине июля работники СБУ в Киеве арестовали администраторов сайтов, близких к запрещенной Компартии Украины, которые распространяли «коммунистическую символику» в интернете.

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