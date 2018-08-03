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Путин внес принятие Крыма в Российскую империю в список памятных дат России

Политика

В текст Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» внесены соответствующие изменения

Путин внес принятие Крыма в Российскую империю в список памятных дат России
Иллюстрация: Commons.wikimedia.org
Карта Таврической области Российской империи

Москва, 3 августа 2018, 19:00 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 3 августа внес изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», включив в этот перечень 19 апреля 1783 года, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Документ о внесении изменений опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 19 (8) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Стоит отметить, что авторы данного законопроекта подчеркивают, что референдум марта 2014 года о выходе Крыма из состава Украины и о возвращении полуострова в состав России является логическим продолжением истории этого региона.

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