Почему иранцы считают словесные баталии Трампа и Рухани просто пропагандой?

Ватикан, , 00:51 — REGNUM Ведущаяся в соцсети Twitter война между Дональдом Трампом, с одной стороны, и иранскими президентом Хасаном Рухани и главой МИД Джавадом Зафиром, с другой — для многих иранцев просто пропаганда. Среди некоторых иранцев есть мнение, что отношения США с Ираном подчиняются тому же сценарию, что отношения с Северной Кореей — и потому словесные баталии они воспринимают как пропаганду. Что думают о политике Трампа иранцы в Иране и в США, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Госсекретарь Майк Попмео предпринял попытку сплотить американских иранцев против иранской же власти, более похожей «на мафию, чем на правительство», как он заявил. Вслед за Помпео сделал ход Национальный иранско-американский совет, опубликовав обращение, в котором выражает потрясение и тревогу ирано-американского сообщества катастрофическим подходом Белого дома, а также пишет:

«Если вы действительно хотите помочь народу Ирана, то отмените запрет на поездки, присоединитесь к ядерной сделке и предоставьте иранскому народу экономическую помощь, которую обещали в течение трех лет».

Заявление подписали тысячи американских иранцев, а по мнению многих иранских блогеров, в ситуации, когда большинство их сограждан хотят не смены власти, а мирных реформ, их объединит любая внешняя угроза.

Что же касается упомянутого запрета на поездки, о котором говорится в обращении, на эту тему ярко высказался житель Калифорнии из числа иранской диаспоры Рузбех Фараханипур, владелец ресторана:

«Мы не боремся с терроризмом, не позволяя 85-летней бабушке приехать, чтобы отпраздновать рождение ее американского внука! Если Трамп хочет атаковать иранский режим, почему он не отберет «гринкард» у всех детей иранских студентов в Калифорнийском университете, начиная с сына самого президента Рухани?»

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