С арестованным экс-президентом Армении следственных действий не проводилось

Ереван, , 18:40 — REGNUM С арестованным экс-президентом Армении Робертом Кочаряном никаких следственных действий не проводилось, так как он отказался от дачи показаний. Об этом газете «Айоц ашхар» сообщил адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

«В сложившейся ситуации Роберт Кочарян отказывается давать показания, что является его конституционным правом», — пояснил адвокат.

Он также ответил на слова главы Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна, который 2 августа заявил, что манипуляции защиты Кочаряна смешны: «Время покажет, чьи действия смешны. Есть такая поговорка: смеётся тот, кто смеётся последним», — сказал адвокат.

Ранее другой адвокат экс-президента Арам Орбелян сообщил, что Кочарян содержится в одиночной камере.

«По сути, условия содержания Кочаряна никак не отличаются от условий содержания остальных лиц. Поскольку он сейчас занят написанием и редактированием своей книги, он попросил, чтобы ему выделили отдельную камеру», — рассказал Орбелян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что защита арестованного 27 июля второго президента Армении Роберта Кочаряна обжаловала решение суда общей юрисдикции об аресте Кочаряна. Рассмотрение жалобы защиты Апелляционным судом ожидается на следующей недели.

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