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США стали недоговороспособными и невменяемыми – Михаил Делягин

Политика

Без российского урана американская энергетика не сможет обойтись?

США стали недоговороспособными и невменяемыми – Михаил Делягин
Цитата из м/ф «Алиса в стране чудес». реж Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки. 1951. США
Безумный шляпник

Москва, 3 августа 2018, 18:32 — REGNUM  В конце 2016 года РФ предлагала США заключить договор о невмешательстве во внутренние дела друг друга, но Америка отказалась. На это 3 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале обратил внимание директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о внесении в Конгресс США законопроекта о расширении санкций против РФ.

«США сказали: «Нет, мы не можем», — отметил Делягин. — Как же они могут отказаться? Но, что касательно санкций, они показывают, что ни о какой добросовестности, ни о какой договороспосбности или даже простой вменяемости американского государства говорить больше не приходится».

Кроме того, рассуждая о некоторых пунктах этого законопроекта, Делягин отметил, что его очень заинтересовал тот, который предполагает ограничить импорт урана из России.

«Дело в том, что критически значимая часть урана, которая потребляется американской атомной энергетикой, сделана из нашего сырья, — сказал Делягин. — Без нашего урана они обойтись не могут в принципе. Это выстрел себе в ногу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение в Конгресс США проект закона о расширении санкций в отношении России.

Авторами инициативы выступили демократы Роберт Менендес (сенатор от штата Нью-Джерси), Бен Кардин (от штата Мэриленд) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), а также республиканцы Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (от штата Аризона) и Кори Гарднер (от штата Колорадо).

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгресс США внесён законопроект о расширении санкций против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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