Конгресс США пытается заблокировать возможный выход Америки из НАТО

Москва, , 18:31 — REGNUM В США есть силы, которые могут поставить вопрос о выходе Америки из НАТО, считает кинорежиссер Карен Шахназаров. Об этом он заявил 3 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя законопроект, ужесточающий санкции против РФ, внесённый в Конгресс США.

«Это может стать ударом, — сказал Шахназаров. — Там есть такие пункты, которые могут нанести очевидный вред РФ. Но для меня самый любопытный — это последний пункт, предполагающий наложить запрет на выход США из НАТО без одобрения двух третей членов Сената. Это значит, что в США есть всё-таки какая-то сила, которая может поставить вопрос о выходе США из НАТО. Это, значит, у президента Трампа есть поддержка среди большой части американского населения, которое не хочет, чтобы Америка продолжала играть роль глобальной империи».

По мнению Шахназарова, такой пункт свидетельствует о том, что внутри США идет очень серьёзная борьба.

«Конечно, нам надо сделать свои выводы, — отметил Шахназаров. — Падение любой империи — это серьёзное испытание. Нам надо прежде всего обращаться к своим внутренним делам. Например, я считаю, что сейчас не надо проводить в стране непопулярные реформы. Нам нужно быть готовыми к очень серьёзному внешнему вызову».

Напомним, что в рамках передачи были перечислены основные пункты вышеназванного законопроекта, обнародованные, по словам авторов передачи, одним из инициаторов этого документа — сенатором Линдси Грэмом.

В частности, предполагается ввести санкции против операций с новыми российскими гособлигациями и запретить инвестиции в финансируемые Россией энергетические проекты. Кроме того, американцам запретят участвовать в некоторых нефтяных проектах России.

Также предполагается выяснить, не является ли Россия страной-спонсором терроризма, оценить состояние и активы президента РФ Владимира Путина, ввести санкции против «любого человека в России», имеющего возможности для поддержки вредоносной деятельности в компьютерной сфере, ужесточить наказания за атаки на критическую инфраструктуру в США, в том числе электросети и объекты избирательной системы и прочее.