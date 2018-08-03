Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москва, , 18:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В тексте указа, опубликованном 3 августа на официальном портале правовой информации, говорится, что орден вручается «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Стоит отметить, что генерал-майор Юнус-Бек Евкуров имет множество государственных наград, в том числе Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден Красной Звезды, Орден «За военные заслуги», две медали «За отвагу».

В 2000 году Евкуров удостоен звания Героя Российской Федерации за операцию в Приштине. Десантники под командованием тогда еще майора Юнус-Бека Евкурова, выполнявшие задачи в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, за несколько часов совершили марш-бросок из Боснии в Косово, заняв аэропорт.

На днях глава Ингушетии отметил юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

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