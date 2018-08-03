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В Ливане и Иордании 210 тыс. беженцев заявили о желании вернуться в Сирию

Политика

Ливанские региональные центры по работе с беженцами и власти Иордании ведут активную деятельность по возвращению сирийских беженцев на родину

В Ливане и Иордании 210 тыс. беженцев заявили о желании вернуться в Сирию
Тамара Лемпицка. Беженцы (фрагмент). 1931

Бейрут, 3 августа 2018, 17:48 — REGNUM  Беженцы из Сирии подали около 10 тыс. заявок в ливанские центры по работе с беженцами на возвращение на родину, сообщил 3 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заявление об этом Михаил Мизинцев сделал на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

«Ливанские региональные центры по работе с сирийцами уже сегодня сообщают о наличии порядка десяти тысяч заявок от граждан Сирии, изъявивших желание вернуться на родину», — сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, начальник Национального центра добавил, что власти Иордании тоже принимают активное участие в работе по возвращению беженцев в Сирию и сообщили о 200 тыс. сирийских граждан, желающих вернуться в свои дома после известий о восстановлении контроля над сирийско-иорданской границей.

Как сообщало ИА REGNUM, после успешных военных операций сирийской армии был восстановлен контроль над сухопутными границами Сирии с Иорданией и Израилем.

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