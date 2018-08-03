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В Казахстане обсудили подготовку к пятому каспийскому саммиту

Политика

Участники совещания обсудили подготовку к подписанию конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Астана, 3 августа 2018, 17:49 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание, посвященное проведению V Каспийского саммита, на котором планируется подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщили 3 августа в пресс-службе главы государства.

Участники совещания обсудили подготовку к подписанию конвенции. Назарбаев отметил, что участники саммита долго готовились к подписанию документа.

На совещании с отчетом выступил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Он отметил, что в рамках саммита планируется завершить процесс многолетних переговоров. Подписание конвенции позволит урегулировать комплекс вопросов, связанных с правами и обязанностями прикаспийских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Актау пройдет V Каспийский саммит, в котором примут участие лидеры России, Казахстана, Ирана, Туркмении и Азербайджана. Стороны планируют подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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