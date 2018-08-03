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В комитете Госдумы пройдет встреча с сенатором Рэндом Полом

Политика

Сенатор – противник политики давления, которую проводит США

В комитете Госдумы пройдет встреча с сенатором Рэндом Полом
Gage Skidmore
Сенатор Рэнд Пол на трибуне

Москва, 3 августа 2018, 17:28 — REGNUM  В комитете Госдумы по международным делам 6 августа пройдёт встреча с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Рассчитываем обсудить все ключевые вопросы международной повестки и двустороннего взаимодействия», — сказал Слуцкий.

Речь пойдет, по его словам, прежде всего, об активизации межпарламентского диалога РФ-США.

«Здесь мы должны и обязаны выйти на устойчивую траекторию и, наконец, разморозить парламентский формат в отношениях России и США», — указал парламентарий.

Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы разоружения, необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как основы режима нераспространения и продления СНВ-3, а также проблемы межкорейского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг Ирана.

«С учетом того, что сенатор Пол известный противник политики давления, проводимой администрацией США, рассчитываем на интересный и конструктивный разговор», — заключил Слуцкий.

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Российско-американские отношения
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