Из ДНР в Ростовскую область могут пустить поезда

Ростов-на-Дону, , 17:28 — REGNUM Донецкую Народную Республику и Ростовскую область может связать железнодорожный транспорт. Такую возможность не исключил генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Олег Калеватых, сообщается на официальном сайте ДНР.

«Сейчас идет согласование вопроса безопасности передвижения наших пассажиров. А также согласовывается ряд других вопросов, связанных с Российской железной дорогой. У нас есть подвижной состав, который уже сегодня может перевозить пассажиров. В планах железной дороги запустить первый пассажирский поезд до Таганрога», — цитирует портал собеседника.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2017 года был введён в эксплуатацию участок железной дороги «Журавка — Миллерово», построенный в обход Украины. Протяженность пути — 137,5 км. Необходимость создания объекта была продиктована непростой ситуацией на Украине, железная дорога должна обеспечить безопасность пассажиров и грузов. Все поезда — грузовые и пассажирские — были пущены в декабре 2017 года.