Разведку ледового поля в Арктике провели летчики Северного флота

Мурманск, , 17:10 — REGNUM Сегодня лётчики Северного флота выполнили воздушную разведку ледового поля в Арктике.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, экипажи двух противолодочных самолётов Ил-38 пролетели над Баренцевым, Карским морями и морем Лаптевых. Полученные данные должны облегчить прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне.

«Выполняя полётное задание, экипажи самолётов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Перед полётом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке», — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

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