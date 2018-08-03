Врио главы Колымы заявил Путину о росте экономики Магаданской области

Москва, , 17:09 — REGNUM Врио главы Колымы Сергей Носов положительно оценивает рост экономики региона. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, в сравнении с 2016 годом в 2017-м индекс производства возрос на 6,9%. На 4,7% увеличились инвестиции в основной капитал. Валовый региональный продукт вырос на 3%, а реальная начисленная зарплата — на 5%.

По мнению Носова, положительная динамика получилась благодаря усилиям в предыдущие годы, а также поручениям Путина.