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Врио главы Колымы заявил Путину о росте экономики Магаданской области

Политика

Выросли индекс промпроизводства, инвестиции, ВРП и зарплаты

Москва, 3 августа 2018, 17:09 — REGNUM  Врио главы Колымы Сергей Носов положительно оценивает рост экономики региона. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, в сравнении с 2016 годом в 2017-м индекс производства возрос на 6,9%. На 4,7% увеличились инвестиции в основной капитал. Валовый региональный продукт вырос на 3%, а реальная начисленная зарплата — на 5%.

По мнению Носова, положительная динамика получилась благодаря усилиям в предыдущие годы, а также поручениям Путина.

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