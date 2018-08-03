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Посольство России уточняет гражданство задержанного в аэропорту Амстердама

Политика

Предположительно, гражданин России задержан в Нидерландах по подозрению в финансировании терроризма

Амстердам, 3 августа 2018, 16:49 — REGNUM  Сотрудники посольства России в Нидерландах находятся в контакте с властями страны для установления личности задержанного в Амстердаме по подозрению в связях с террористами и уточнения его принадлежности к гражданству России, сообщили 3 августа в диппредставительстве.

В посольстве также уточнили, что до настоящего момента задержанный не обращался за предоставлением ему консульской помощи, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о задержании в аэропорту Амстердама 29-летнего, предположительно, гражданина России по подозрению в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прибывший из Южной Америки мужчина был задержан в рамках расследования, которое ведёт прокуратура ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амстердаме задержан гражданин РФ, подозреваемый в поддержке террористов

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