Посольство России уточняет гражданство задержанного в аэропорту Амстердама

Амстердам, , 16:49 — REGNUM Сотрудники посольства России в Нидерландах находятся в контакте с властями страны для установления личности задержанного в Амстердаме по подозрению в связях с террористами и уточнения его принадлежности к гражданству России, сообщили 3 августа в диппредставительстве.

В посольстве также уточнили, что до настоящего момента задержанный не обращался за предоставлением ему консульской помощи, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о задержании в аэропорту Амстердама 29-летнего, предположительно, гражданина России по подозрению в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прибывший из Южной Америки мужчина был задержан в рамках расследования, которое ведёт прокуратура ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амстердаме задержан гражданин РФ, подозреваемый в поддержке террористов