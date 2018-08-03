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ЕС и Иран обсудили последствия выхода США из ядерной сделки

Политика

В Сингапуре прошла встреча Мохаммада Джавада Зарифа с Федерикой Могерини

Тегеран, 3 августа 2018, 16:47 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и руководитель внешнеполитических структур ЕС Федерика Могерини обсудили в Сингапуре варианты соблюдения интересов Тегерана, поставленных под угрозу действиями США.

Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МИД Ирана.

«Мохаммад Джавад Зариф и Федерика Могерини в Сингапуре рассмотрели меры Евросоюза и мирового сообщества, направленные на сохранение выгод Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий после незаконного выхода США из него», — указано в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

О результатах переговоров пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из многосторонней ядерной сделки с Ираном и о восстановлении всех антииранских санкций. Остальные участники этого соглашения выступили против этого шага США и заявили, что намерены соблюдать все прежние договоренности с Ираном.

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Противостояние Ирана и США
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