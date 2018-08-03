Полпред: развитие энергетики в ЦФО требует решения проблем безопасности

Орел, , 16:39 — REGNUM Развитие энергокомплекса Центральной России требует преодоления системных проблем в сфере антитеррористической защищенности, промышленной и информационной безопасности. Об этом на совещании по вопросам безопасности, которое состоялось 3 августа в Орле под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Основной темой стали вопросы миграции, а также безопасности энергетического комплекса.

«Вопросы повестки дня сегодняшнего заседания находятся в плоскости повышенного внимания», — цитирует Щеголева пресс-служба правительства региона.

Щеголев напомнил, что в послании президента содержится задача в ближайшие шесть лет внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии, провести обновление отечественной электроэнергетики на цифровой режим работы, решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий.

Однако, отметил полпред, дальнейшее развитие энергокомплекса Центральной России (а на территории ЦФО сегодня расположено коло трех тысяч объектов ТЭК) требует преодоления системных проблем в сфере антитеррористической защищенности, промышленной и информационной безопасности. Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов атомной энергетики.

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